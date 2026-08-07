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Williamson vs Simpson: Williamson set for rematch success
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O’Leary vs Chamberlain: Capable Chamberlain could conquer champion
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Joshua vs Prenga: AJ should power his way past limited rival
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Tyson Fury vs Mariusz Wach predictions: Wach shouldn't wreck Fury's AJ date
Boxing
Harlem Eubank vs David Papot: Harlem could feel the heat in the Copper Box
Boxing
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Tommy Fury vs Eddie Hall: Fury's experience should be enough in latest exhibition mismatch
Boxing
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Boxing
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Boxing
Dave Allen vs Filip Hrgovic: Hrgovic a bridge too far for White Rhino
Boxing
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Boxing
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Boxing
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Conor Benn vs Regis Prograis – and more from the Fury vs Makhmudov undercard
Boxing
Fury vs Makhmudov: All you need to know about tonight's main event
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Chisora v Wilder: Bronze Bomber can land telling blow
Boxing
Moses Itauma v Jermaine Franklin: Young star heading for another stunning success
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James Dickens v Anthony Cacace: Champion can stop the Apache in his tracks
Boxing
Leigh Wood vs Josh Warrington: Rematch heading for an early finish
Boxing
Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson: Stevenson set to put on a clinic
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Sport
Williamson vs Simpson: Williamson set for rematch success
Boxing
O’Leary vs Chamberlain: Capable Chamberlain could conquer champion
Boxing
Joshua vs Prenga: AJ should power his way past limited rival
Boxing
Tyson Fury vs Mariusz Wach predictions: Wach shouldn't wreck Fury's AJ date
Boxing
Joshua vs Prenga: AJ should power his way past limited rival
Boxing
Tyson Fury vs Mariusz Wach predictions: Wach shouldn't wreck Fury's AJ date
Boxing
Harlem Eubank vs David Papot: Harlem could feel the heat in the Copper Box
Boxing
Paddy Power betting offer: get 50-1 odds on Tommy Fury to beat Eddie Hall
Betting offers
Tommy Fury vs Eddie Hall: Fury's experience should be enough in latest exhibition mismatch
Boxing
Chris Billam-Smith vs Ryan Rozicki: South-coast showdown heading for an early finish
Boxing
Paddy Power betting offer: get 50-1 odds on Oleksandr Usyk to beat Rico Verhoeven tonight
Betting offers
Usyk vs Verhoeven: Usyk can dismantle Verhoeven in Giza
Boxing
Dave Allen vs Filip Hrgovic: Hrgovic a bridge too far for White Rhino
Boxing
Wardley vs Dubois free bets: get £230 in betting offers for Saturday's fight
Betting offers
Fabio Wardley vs Daniel Dubois: Triple D's power could be key
Boxing
Monster weekend in store for Benavidez and Inoue
Boxing
Betfred betting offer: get 40-1 odds on Tyson Fury to beat Arslanbek Makhmudov tonight
Betting offers
Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: Best bets as the Gypsy King returns to the ring
Boxing
Paddy Power betting offer: get 50-1 odds on Tyson Fury to beat Arslanbek Makhmudov
Betting offers
Conor Benn vs Regis Prograis – and more from the Fury vs Makhmudov undercard
Boxing
Fury vs Makhmudov: All you need to know about tonight's main event
Boxing
Chisora v Wilder: Bronze Bomber can land telling blow
Boxing
Moses Itauma v Jermaine Franklin: Young star heading for another stunning success
Boxing
James Dickens v Anthony Cacace: Champion can stop the Apache in his tracks
Boxing
Leigh Wood vs Josh Warrington: Rematch heading for an early finish
Boxing
Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson: Stevenson set to put on a clinic
Boxing
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