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13:45 Ayr
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Royal Ascot
Bloodstock
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Tour de France
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Cycling
Tour de France 2026 stage 21 predictions, tips and odds: Mathieu van der Poel's class can shine in Paris
Tour de France
Tour de France: Carapaz could gain revenge on final mountain test
Tour de France
Tour de France: Richard Carapaz can claim glory on first Alpine stage
Tour de France
Tour de France: Mads Pedersen can secure second stage win
Tour de France
Tour de France: Time-trial king Remco Evenepoel seeking quickfire double
Tour de France
Tour de France: Tejada tipped to go well again
Tour de France
Tour de France: Pogacar can pounce again at Le Markstein
Tour de France
Tour de France: Pidcock can showcase descending skills
Tour de France
Tour de France: Back consistent Biniam Girmay as the value play
Tour de France
Tour de France: Make Merlier your man for Nevers sprint
Tour de France
Tour de France: Carapaz and Pidcock picked for top ten finishes
Tour de France
Tour de France: Mighty Mads Pedersen can secure another breakaway success
Tour de France
Tour de France: Merlier 4-6 for a quickfire double in Bergerac
Tour de France
Tour de France: Bordeaux could be raising a glass to Philipsen once more
Tour de France
Tour de France: Big hitters ready for battle in the Pyrenees
Tour de France
Tour de France: Philipsen picked for a Pau repeat
Tour de France
Tour de France: French champion could have his day in the sun
Tour de France
Tour de France: Stage hunters may get first chance to break away
Tour de France
Tour de France: Vingegaard takes yellow but Pogacar has perfect chance to respond
Tour de France
Tour de France: Can anyone stop more Pogacar domination?
Tour de France
Tour de France: First yellow jersey on the line in Barcelona
Tour de France
Tour de France 2025 review: Tadej Pogacar 1-4 for record-tying fifth win in 2026
Tour de France
Tour de France – stage 21: Montmartre climb should make for a fascinating finale
Tour de France
Tour de France – stage 20: Ben Healy and Sergio Higuita could feature in final big day for the breakaway
Tour de France
Home
Sport
Cycling
Tour de France 2026 stage 21 predictions, tips and odds: Mathieu van der Poel's class can shine in Paris
Tour de France
Tour de France: Carapaz could gain revenge on final mountain test
Tour de France
Tour de France: Richard Carapaz can claim glory on first Alpine stage
Tour de France
Tour de France: Mads Pedersen can secure second stage win
Tour de France
Tour de France: Richard Carapaz can claim glory on first Alpine stage
Tour de France
Tour de France: Mads Pedersen can secure second stage win
Tour de France
Tour de France: Time-trial king Remco Evenepoel seeking quickfire double
Tour de France
Tour de France: Tejada tipped to go well again
Tour de France
Tour de France: Pogacar can pounce again at Le Markstein
Tour de France
Tour de France: Pidcock can showcase descending skills
Tour de France
Tour de France: Back consistent Biniam Girmay as the value play
Tour de France
Tour de France: Make Merlier your man for Nevers sprint
Tour de France
Tour de France: Carapaz and Pidcock picked for top ten finishes
Tour de France
Tour de France: Mighty Mads Pedersen can secure another breakaway success
Tour de France
Tour de France: Merlier 4-6 for a quickfire double in Bergerac
Tour de France
Tour de France: Bordeaux could be raising a glass to Philipsen once more
Tour de France
Tour de France: Big hitters ready for battle in the Pyrenees
Tour de France
Tour de France: Philipsen picked for a Pau repeat
Tour de France
Tour de France: French champion could have his day in the sun
Tour de France
Tour de France: Stage hunters may get first chance to break away
Tour de France
Tour de France: Vingegaard takes yellow but Pogacar has perfect chance to respond
Tour de France
Tour de France: Can anyone stop more Pogacar domination?
Tour de France
Tour de France: First yellow jersey on the line in Barcelona
Tour de France
Tour de France 2025 review: Tadej Pogacar 1-4 for record-tying fifth win in 2026
Tour de France
Tour de France – stage 21: Montmartre climb should make for a fascinating finale
Tour de France
Tour de France – stage 20: Ben Healy and Sergio Higuita could feature in final big day for the breakaway
Tour de France
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