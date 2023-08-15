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Market movers

Roger Varian three-year-old shortened to 2-1 (from 6) to score on the all-weather at Lingfield

Roger Varian three-year-old shortened to 2-1 (from 6) to score on the all-weather at Lingfield

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Market movers
Handicapper backed into 4-1 (from 11-2) to go one better at Leicester
Handicapper backed into 4-1 (from 11-2) to go one better at Leicester
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Market movers
Once-raced juvenile cut to 8-1 (from 16) to strike for stable in top form
Once-raced juvenile cut to 8-1 (from 16) to strike for stable in top form
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Market movers
John Ryan handicapper shortened to 15-2 from 18 for Brighton contest
John Ryan handicapper shortened to 15-2 from 18 for Brighton contest
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Market movers
Galway Plate hero Danny Gilligan's mount 5-1 (from 16) to record her first success at Roscommon
Galway Plate hero Danny Gilligan's mount 5-1 (from 16) to record her first success at Roscommon
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Market movers
Newcomer trimmed to 11-1 from 28-1 to break trainer's eight-year juvenile drought
Newcomer trimmed to 11-1 from 28-1 to break trainer's eight-year juvenile drought
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Market movers
Unraced Karl Burke filly backed into 2-1 (from 3) to get off the mark in Pontefract opener
Unraced Karl Burke filly backed into 2-1 (from 3) to get off the mark in Pontefract opener
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Market movers
Course specialist halved in price to 3-1 to strike again at Chepstow
Course specialist halved in price to 3-1 to strike again at Chepstow
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Market movers
William Haggas filly shortened to 4-1 from 11-2 to get off the mark at Doncaster
William Haggas filly shortened to 4-1 from 11-2 to get off the mark at Doncaster
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Market movers
20-race maiden backed into 9-1 (from 25) to claim maiden success at Stratford
20-race maiden backed into 9-1 (from 25) to claim maiden success at Stratford
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Market movers
625,000gns purchase slashed into 5-4 favouritism (from 4-1) to make a winning debut in Nottingham opener
625,000gns purchase slashed into 5-4 favouritism (from 4-1) to make a winning debut in Nottingham opener
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Market movers
Progressive filly backed into 9-2 (from 20) to claim a maiden victory at Killarney
Progressive filly backed into 9-2 (from 20) to claim a maiden victory at Killarney
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Market movers
Ollie Pears-trained sprinter 11-2 (from 8) to return to winning ways at Beverley
Ollie Pears-trained sprinter 11-2 (from 8) to return to winning ways at Beverley
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Market movers
First-time hurdler backed to give Flat trainer first jumps winner in 14 years
First-time hurdler backed to give Flat trainer first jumps winner in 14 years
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Market movers
Course-and-distance scorer backed into favouritism (from 13-2) to make winning return to Bath
Course-and-distance scorer backed into favouritism (from 13-2) to make winning return to Bath
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Market movers
Sprinter who was second on Saturday 3-1 (from 7) to go one better at Ayr on Sunday
Sprinter who was second on Saturday 3-1 (from 7) to go one better at Ayr on Sunday
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Market movers
€600,000 yearling purchase now 4-5 to make winning debut at Sandown for Charlie Appleby
€600,000 yearling purchase now 4-5 to make winning debut at Sandown for Charlie Appleby
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Market movers
William Haggas debutant backed into 4-1 (from 11-2) to get off the mark at Yarmouth
William Haggas debutant backed into 4-1 (from 11-2) to get off the mark at Yarmouth
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Market movers
Tuesday's third-placed finisher well backed to score at Bath for in-form stable
Tuesday's third-placed finisher well backed to score at Bath for in-form stable
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Market movers
Class dropper backed into 9-4 from 5 for Roscommon feature
Class dropper backed into 9-4 from 5 for Roscommon feature
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Market movers
Veteran sprinter backed into 5-1 (from 8) to register seventh course and distance victory
Veteran sprinter backed into 5-1 (from 8) to register seventh course and distance victory
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Market movers
David Evans-trained filly 4-1 (from 14) to get off the mark at second attempt in Chester seller
David Evans-trained filly 4-1 (from 14) to get off the mark at second attempt in Chester seller
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Market movers
Course-and-distance winner halved in price to repeat the feat at Bath
Course-and-distance winner halved in price to repeat the feat at Bath
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Market movers
Roaring Lion gelding expected to improve for recent appearance at Brighton
Roaring Lion gelding expected to improve for recent appearance at Brighton
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Market movers
Roger Varian three-year-old shortened to 2-1 (from 6) to score on the all-weather at Lingfield

Roger Varian three-year-old shortened to 2-1 (from 6) to score on the all-weather at Lingfield

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Market movers
Handicapper backed into 4-1 (from 11-2) to go one better at Leicester
Handicapper backed into 4-1 (from 11-2) to go one better at Leicester
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Market movers
Once-raced juvenile cut to 8-1 (from 16) to strike for stable in top form
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Market movers
John Ryan handicapper shortened to 15-2 from 18 for Brighton contest
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Market movers
Once-raced juvenile cut to 8-1 (from 16) to strike for stable in top form
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Market movers
John Ryan handicapper shortened to 15-2 from 18 for Brighton contest
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Market movers
Galway Plate hero Danny Gilligan's mount 5-1 (from 16) to record her first success at Roscommon
Galway Plate hero Danny Gilligan's mount 5-1 (from 16) to record her first success at Roscommon
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Market movers
Newcomer trimmed to 11-1 from 28-1 to break trainer's eight-year juvenile drought
Newcomer trimmed to 11-1 from 28-1 to break trainer's eight-year juvenile drought
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Market movers
Unraced Karl Burke filly backed into 2-1 (from 3) to get off the mark in Pontefract opener
Unraced Karl Burke filly backed into 2-1 (from 3) to get off the mark in Pontefract opener
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Market movers
Course specialist halved in price to 3-1 to strike again at Chepstow
Course specialist halved in price to 3-1 to strike again at Chepstow
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Market movers
William Haggas filly shortened to 4-1 from 11-2 to get off the mark at Doncaster
William Haggas filly shortened to 4-1 from 11-2 to get off the mark at Doncaster
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Market movers
20-race maiden backed into 9-1 (from 25) to claim maiden success at Stratford
20-race maiden backed into 9-1 (from 25) to claim maiden success at Stratford
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Market movers
625,000gns purchase slashed into 5-4 favouritism (from 4-1) to make a winning debut in Nottingham opener
625,000gns purchase slashed into 5-4 favouritism (from 4-1) to make a winning debut in Nottingham opener
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Market movers
Progressive filly backed into 9-2 (from 20) to claim a maiden victory at Killarney
Progressive filly backed into 9-2 (from 20) to claim a maiden victory at Killarney
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Market movers
Ollie Pears-trained sprinter 11-2 (from 8) to return to winning ways at Beverley
Ollie Pears-trained sprinter 11-2 (from 8) to return to winning ways at Beverley
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Market movers
First-time hurdler backed to give Flat trainer first jumps winner in 14 years
First-time hurdler backed to give Flat trainer first jumps winner in 14 years
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Market movers
Course-and-distance scorer backed into favouritism (from 13-2) to make winning return to Bath
Course-and-distance scorer backed into favouritism (from 13-2) to make winning return to Bath
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Market movers
Sprinter who was second on Saturday 3-1 (from 7) to go one better at Ayr on Sunday
Sprinter who was second on Saturday 3-1 (from 7) to go one better at Ayr on Sunday
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Market movers
€600,000 yearling purchase now 4-5 to make winning debut at Sandown for Charlie Appleby
€600,000 yearling purchase now 4-5 to make winning debut at Sandown for Charlie Appleby
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Market movers
William Haggas debutant backed into 4-1 (from 11-2) to get off the mark at Yarmouth
William Haggas debutant backed into 4-1 (from 11-2) to get off the mark at Yarmouth
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Market movers
Tuesday's third-placed finisher well backed to score at Bath for in-form stable
Tuesday's third-placed finisher well backed to score at Bath for in-form stable
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Market movers
Class dropper backed into 9-4 from 5 for Roscommon feature
Class dropper backed into 9-4 from 5 for Roscommon feature
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Market movers
Veteran sprinter backed into 5-1 (from 8) to register seventh course and distance victory
Veteran sprinter backed into 5-1 (from 8) to register seventh course and distance victory
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Market movers
David Evans-trained filly 4-1 (from 14) to get off the mark at second attempt in Chester seller
David Evans-trained filly 4-1 (from 14) to get off the mark at second attempt in Chester seller
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Market movers
Course-and-distance winner halved in price to repeat the feat at Bath
Course-and-distance winner halved in price to repeat the feat at Bath
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Market movers
Roaring Lion gelding expected to improve for recent appearance at Brighton
Roaring Lion gelding expected to improve for recent appearance at Brighton
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Market movers
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